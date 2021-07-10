США заявили, что внимательно следят за ситуацией с американцами, задержанными в Гаити

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Власти США внимательно следят за ситуацией с двумя американцами, задержанными в рамках расследования дела об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.

"Конечно, нам известно о задержании двух граждан США, которые были в Гаити, [мы] продолжаем внимательно следить за ситуацией, однако из соображений конфиденциальности не будем давать дополнительные комментарии", - сказала она, посоветовав обратиться за деталями относительно расследования к властям Гаити. Стенограмму брифинга распространила пресс-служба Госдепа.

Правительство Гаити в среду ввело военное положение в республике на 15 дней после убийства президента страны Жовенеля Моиза. И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Национальной полиции и Вооруженных сил Гаити. Позже по подозрению в нападении на резиденцию главы государства были задержаны 18 граждан Колумбии и двое граждан США гаитянского происхождения. В настоящий момент ведется поиск по меньшей мере пяти подозреваемых.