Более 130 мигрантов с судна Ocean Viking высадились на берег Сицилии

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Свыше 130 мигрантов, находившихся на борту судна Ocean Viking неправительственной организации SOS Mediterranee, сошли на берег в городе Аугуста в регионе Сицилия. Об этом говорится в сообщении НПО, размещенном в пятницу на ее странице в Twitter.

"На данный момент 133 выживших [мигранта], включая несовершеннолетних и людей с особыми медицинскими потребностями, осуществили высадку с судна Ocean Viking в Аугусте на Сицилии", - отмечается в заявлении. При этом указывается, что высадка пассажиров возобновится в субботу утром.

В четверг судно Ocean Viking получило разрешение итальянских властей на высадку 572 мигрантов на берег Сицилии. На борту корабля, как уточнили в НПО, находятся в том числе 183 несовершеннолетних.

Согласно данным Международной организации по миграции, в 2020 году при попытках пересечь Средиземное море погибли более 1,2 тыс. нелегальных мигрантов. В нынешнем году при попытке добраться до Европы утонули свыше 300 человек. В основном это происходит на используемом в настоящее время основном маршруте, пролегающем от побережий Ливии и Туниса до Южной Италии.