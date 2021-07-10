Токаев поручил кабмину кардинально пересмотреть меры противодействия COVID-19

"Парадигма борьбы с пандемией меняется на наших глазах. Многими странами уже не ставится цель свести передачу вируса к нулю. Актуальная задача - минимизация появления крупных очагов инфицирования и недопущение перегрузки системы здравоохранения. Мы должны разработать качественно новую стратегию с кардинальным пересмотром мер противодействия вирусу", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства в субботу.

Он отметил, что новые штаммы коронавируса могут инфицировать даже вакцинированных людей. "Однако иммунизация максимально снижает тяжесть течения болезни и риск летального исхода. Из этого и следует исходить. Статистические данные по заразившимся не должны быть единственной основой для принятия мер реагирования, главный акцент необходимо делать на снижении тяжелых случаев и смертности, а также на лечении сложных пациентов", - пояснил президент Казахстана.

По его словам, нескончаемые волны новых штаммов свидетельствуют о том, что коронавирус прочно вошел в нашу жизнь. "Мы должны адаптироваться и учиться жить в подобных условиях. Это в первую очередь означает поиск выверенных подходов и правильного баланса между ограничительными мерами и жизнедеятельностью государства", - сказал Токаев.