В Грузию доставили более 43 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca

ТБИЛИСИ, 10 июля. /ТАСС/. Грузия получила 43,2 тыс. доз вакцины от коронавируса британско-шведского производителя AstraZeneca по линии международной платформы COVAX. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"Сегодня по линии платформы COVAX мы получили более 43 тыс. доз AstraZeneca. Этих доз вполне достаточно для того, чтобы продолжить процесс регистрации для получения второго компонента и тем самым полностью охватить ту категорию граждан, которые уже сделали первую привику", - приводит пресс-служба слова замглавы Минздрава Грузии Тамар Габунии.

Грузия 2 июля получила 1 млн доз вакцин от коронавируса китайского производства компаний Sinopharm и Sinovac Biotech, что сделало возможным с 5 июля начать массовую вакцинацию населения. В июле республика также ожидает начала поставок 1 млн доз вакцин компании Pfizer и еще 1 млн доз препаратов Sinopharm и Sinovac Biotech.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. С начала эпидемии в стране зафиксированы 376 200 инфицированных, что составляет 10,09% населения, 358 227 пациентов выздоровели, 5 443 человека умерли. В республике с 15 марта идет кампания по вакцинации. По данным Минздрава, оба компонента вакцины уже получили более 116 тыс. человек, что составляет 3,12% населения.