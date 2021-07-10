СМИ: в Могадишо совершили покушение на начальника городской полиции

ПРЕТОРИЯ, 10 июля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли в субботу в центре сомалийской столицы Могадишо при подрыве террористом-смертником заминированного автомобиля вблизи колонны машин, в одной из которых находился начальник городской полиции полковник Фархан Кароле. Об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

"На оживленном перекрестке Банадир на начальника полиции Могадишо было совершено покушение, он не пострадал", - заявил официальный представитель спецслужб страны. При взрыве погибли шесть бойцов охраны Кароле, еще девять получили ранения, отмечает портал.

Пока никто не взял на себя ответственность за эту вылазку. Однако власти считают, что за ней стоит террористическая группировка "Аш-Шабаб".