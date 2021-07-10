На избирательные участки Болгарии отправили машины для голосования

СОФИЯ, 10 июля. /ТАСС/. Специализированные машины для голосования в субботу, в день тишины, были отправлены на избирательные участки, куда в воскресенье на досрочные парламентские выборы придут сотни тысяч избирателей.

В соответствии с новым законом о выборах, специализированная аппаратура будет установлена в местах, где в голосовании примут участие более 300 человек, всего на более чем 9 тыс. избирательных участках. Таким образом, впервые в своей истории болгарские избиратели будут массового голосовать не с использованием традиционных бумажных бюллетеней, а при помощи электронных устройств. Политики утверждают, что машинное голосование позволит исключить любые манипуляции при подсчете голосов избирателей.

Ранее Конституционный суд Болгарии (КС) признал голосование на выборах в парламент при помощи специализированных машин допустимым. А рассмотрение вопроса о машинном голосовании в КС было инициировано политической партией "Граждане за европейское развития Болгарии" (ГЕРБ) в мае после того, как соответствующий законопроект был принят большинством депутатов 45-го Народного собрания (парламента) страны. ГЕРБ просила конституционных судей признать поправки к закону о выборах и организацию голосования с использованием специализированных машин противоречащими конституции.

В предстоящих 11 июля выборах в 46-е Народное собрание (парламент) Болгарии имеют право принять участие около 6,7 млн человек, голосование пройдет с 07:00 до 20:00 в воскресенье. Для избирателей будут открыты около 13 тыс. избирательных участков, еще около 800 участков будут открыты за пределами страны в десятках государств мира, там намерены проголосовать около 100 тыс. человек.

Ровно в полночь в стране завершилась предвыборная агитация, и избиратели получили время, чтобы до момента открытия избирательных участков в 07:00 в воскресенье, 11 июля, спокойно и осознанно сделать свой выбор в поддержку одной из 23 политических партий или коалиций, которые выдвинули кандидатов в 46-е Народное собрание (парламент) Болгарии.

Победитель не известен

В канун дня тишины социологические агентства опубликовали данные о предпочтениях болгарских избирателей, определив, что практически равные шансы на победу имеет политическая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с "Союзом демократических сил" и партия популярного телеведущего Слави Трифонова "Есть такой народ". Исследование было проведено в период с 30 июня по 7 июля среди 1 010 граждан страны.

Как утверждают эксперты компании Gallup International, голоса за ГЕРБ готовы отдать около 20,3% избирателей, тогда как за партию "Есть такой народ" - 21,3%, результаты находятся в пределах статистической ошибки, и на данный момент "практически невозможно определить, какая из двух партий станет победителем".

Третью позицию уверенно займет коалиция, в которой ведущую роль играет Болгарская социалистическая партия, прогноз - 15,9%. За четвертое - пятое места будут бороться "Демократическая Болгария" и "Движение за права и свободы", рассчитывающие на поддержку 12,2% и 11,5% избирателей. Гражданская платформа "Встань. Мафия вон" может получить 6,1% голосов. С большой долей вероятности четырехпроцентный избирательный барьер смогут преодолеть "Болгарские патриоты", на данный момент имеющие именно такую поддержку избирателей.

Голосование в Болгарии будет проходить в условиях чрезвычайной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, для избирателей обязательным является соблюдение физической дистанции и ношение защитных медицинских масок. На избирательных участках будет проводиться обязательная дезинфекция.