Глава правительства Молдавии призвал политиков провести выборы в мирной атмосфере

КИШИНЕВ, 10 июля. /ТАСС/. И. о. премьер-министра, глава МИД Молдавии Аурелиу Чокой призвал политиков провести досрочные выборы в парламент республики 11 июля в мирной атмосфере. Об этом говорится в обращении, размещенном в субботу на странице МИД в Facebook.

"Важно, чтобы в этот период, отмеченный электоральной лихорадкой, всем нам удалось сохранить спокойствие, отказаться от риторики и конфронтационных действий. Хочу верить, что эти выборы еще раз продемонстрируют зрелость и ответственность политического класса в Молдавии, исключая любые провокации в день голосования", - сказал Чокой.

Ранее в субботу полиция Молдавии предупредила о готовящихся провокациях в день выборов на избирательных участках, которые будут открыты на правом берегу Днестра для жителей непризнанного Приднестровья. Как заверил замглавы Генерального комиссариата полиции Марин Максиан, полиция будет оперативно блокировать подобные нарушения.

Избиратели из Приднестровья обычно поддерживают партии, выступающие за укрепление отношений с Россией. На президентских выборах 2020 года на участках для жителей Приднестровья произошли столкновения, спровоцированные прозападными политиками, которые организовывали митинги и блокировали транспорт с левого берега Днестра, обвиняя своих оппонентов в организованной доставке избирателей.

Согласно опросам общественного мнения, фаворитами предстоящих выборов выступают президентская Партия действия и солидарности, а также Избирательный блок коммунистов и социалистов, созданный Партией социалистов Республики Молдова и Партией коммунистов Республики Молдова.