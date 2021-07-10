Нуланд и Ермак обсудили предстоящий визит Зеленского в США

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак обсудили по телефону предстоящий визит украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Об этом в субботу сообщила администрация украинского лидера.

"В продолжение регулярного диалога с американской стороной руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел 9 июля телефонный разговор с заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Викторией Нуланд. Собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня и содержательное наполнение предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседники затронули проведение "ключевых реформ на Украине, в частности в сферах судопроизводства, антикоррупции и корпоративного управления, а также обсудили дальнейшее двустороннее взаимодействие в энергетической отрасли". Утверждается также, что стороны имеют схожие позиции по проекту "Северный поток - 2" относительно якобы исходящих от него угроз энергетической безопасности Украины и Европы.

"Андрей Ермак уделил особое внимание ситуации с безопасностью на востоке [Украины] и вдоль границ нашей страны и потенциальным угрозам в контексте российско-белорусских учений "Запад-2021" (пройдут в сентябре на военных полигонах Белоруссии и России - прим. ТАСС)", - сообщили в офисе.

Предыдущая беседа Нуланд и Ермака о будущем визите Зеленского в США состоялась 24 июня.

Президент Украины 7 июня сообщил, что в ходе телефонного разговора с американским лидером получил приглашение посетить Белый дом в июле этого года. Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что визит президента Украины в США планируется в конце июля, но конкретная дата пока согласовывается.