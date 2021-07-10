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Киев откроет постоянный офис "Крымской платформы" для мониторинга ситуации на полуострове

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что офис "Крымской платформы" будет "в круглосуточном режиме" отслеживать ситуацию с правами человека, экономикой, экологией и военными вопросами

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Офис новой переговорной площадки "Крымская платформа" приступит к работе во время проведения в августе саммита, инициированного Киевом, для мониторинга ситуации на полуострове в различных сферах. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в опубликованном в субботу интервью изданию "Телеграф".

"В результате этого саммита заработает полноценный офис "Крымской платформы", и в этот же день те иностранные лидеры, которые приедут на встречу на высшем уровне, смогут оценить его деятельность", - сказал он.

Жовква пояснил, что офис "Крымской платформы" будет "в круглосуточном режиме" отслеживать ситуацию с правами человека, экономикой, экологией и военными вопросами. Западные партнеры, по его словам, будут привлекаться к этому процессу разными способами, а в некоторых странах, надеются в Киеве, для такой работы выделят отдельного чиновника. "Каждого партнера, который приедет на этот саммит, будем просить относительно того или иного формата привлечения: или в роли эксперта, или для обмена информацией, или для финансовой помощи. Мы хотим, чтобы в каждом правительстве или офисе руководителя государства было отдельное должностное лицо, в портфолио которого входили бы вопросы деятельности "Крымской платформы", - заявил он, утверждая, что некоторые страны уже пообещали Украине выделить таких представителей.

Жовква добавил, что офис "Крымской платформы" обзаведется собственным штатом сотрудников. "Это будут специалисты-юристы, специалисты из других сфер, профессионально, на ежедневной основе занимающиеся вопросом деоккупации и защиты прав человека", - отметил он.

Создание "Крымской платформы" инициировал президент Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне с целью возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. Работа площадки должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа. Планируется, что она будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, руководителей МИД, парламентариев, в формате экспертной сети. В украинском внешнеполитическом ведомстве ранее пообещали назвать участников ближе к мероприятию.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги плебисцита, Киев отказался признавать Крым частью России.

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УкраинаРоссияКрымЗеленский, Владимир Александрович
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