Замглавы МИД РФ обсудил с послом Гвинеи в Москве политическое взаимодействие двух стран

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в пятницу на встрече с новым послом Гвинеи в Москве Маджу Каке обсудил вопросы, связанные с политическим взаимодействием между двумя странами. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам развития традиционно дружественных российско-гвинейских отношений, - говорится в сообщении. - Был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Конакри на укрепление политического взаимодействия, расширение торгово-экономических связей, дальнейшее продвижение взаимовыгодного инвестиционного партнерства".

Как указали в дипведомстве, на встрече посол также вручил замглавы копии верительных грамот.