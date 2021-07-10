Водолазы США помогли поднять обломки затонувшего в Одессе катера, который любил Брежнев

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Американские и украинские водолазы в рамках международных военных учений Sea Breeze - 2021 подняли со дна Черного моря обломки затонувшего катера "Буревестник", которым любил пользоваться бывший генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Об этом сообщили в пресс-службе учений, пишет издание "Общественное".

Катер "Буревестник" затонул в порту Одессы пять лет назад, что создавало трудности в работе порта. На видео подъема, распространенном в YouTube, видно, как водолазы поднимают его обломки с помощью тросов и специального оборудования и выгружают на причал. Ранее в украинских ВМС сообщали, что в случае поднятия корпуса катера, основой которого являлось дерево, из воды его плохое состояние не позволит восстановить судно.

Катер ПСКР-51 "Буревестник" был построен в 1960 году. Длина его корпуса составляла 37 м, масса - около 150 тонн. Катер был оснащен двумя дизельными двигателями и обеспечивал скорость до 37 узлов, имел девять отсеков. Катер предназначался для отдыха руководителей государства. Зимой он базировался в абхазском городе Очамчир, а летом - в Сухуми. Брежнев его использовал как для служебных дел, так и для отдыха на черноморском побережье Кавказа. До 1995 года, когда судно было списано, оно находилось в порту грузинского города Поти, позднее его приобрел владелец одесской судоходной компании.

В Черном море и прибрежных районах на территории Украины с 28 июня по 10 июля проходили военные учения НАТО и партнеров альянса Sea Breeze - 2021.