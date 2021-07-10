Служба безопасности Молдавии сообщила о готовящихся нарушениях в ходе выборов

КИШИНЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Служба информации и безопасности Молдавии сообщила, что располагает сведениями о подготовке к подкупу избирателей в ходе досрочных выборов в парламент республики 11 июля.

"Поступила информация о планах групп людей как с правового, так и с левого берега Днестра (Приднестровье) осуществлять транспортировку определенной категории избирателей, чтобы заинтересовать их отдать голос за определенного кандидата за вознаграждение", - говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы ведомства.

Организованная доставка избирателей на участки по молдавским законам запрещена. Однако на выборах 2020 года Центральная избирательная комиссия издала дополнительное постановление, в соответствии с которым не разрешалась перевозка людей на автобусах в день голосования. Исключение было сделано только для рейсового транспорта.

Служба безопасности выразила сожаление в связи с решением ЦИК не возвращаться к подобной практике в этом году. Как отмечается в сообщении, о готовящихся нарушениях были предупреждены МВД, ЦИК, Национальное агентство автомобильного транспорта и министерство экономики.

Избиратели из Приднестровья обычно поддерживают политические силы, выступающие за укрепление отношений с Россией. На президентских выборах 2020 года на правом берегу Днестра для жителей непризнанной республики было открыто 42 участка. Тогда активисты прозападной Партии действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает главу государства Майю Санду, обвинили приднестровские власти в организованном подвозе избирателей и заблокировали доступ к определенным участкам. Этот инцидент тогда осудили международные наблюдатели.

В воскресенье в Молдавии пройдут досрочные выборы в парламент. Они были инициированы Санду, которая стремится сформировать проевропейское правительство и получить контроль над законодательным органом с помощью ПДС. Их главным оппонентом выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. В целом в выборах принимают участие еще 20 партий. Первые предварительные итоги голосования ЦИК планирует озвучить уже через пару часов после закрытия участков.