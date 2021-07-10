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Xinhua: в Нигерии от холеры в текущем году умерли 325 человек

За полгода холера была выявлена у 14 343 человек в 15 штатах страны и столичном округе Абуджа

ПРЕТОРИЯ, 10 июля. /ТАСС/. Вспышка холеры в Нигерии унесла за последние шесть месяцев жизни 325 человек в 15 штатах страны и столичном округе Абуджа, которые оказались в ее эпицентре. Об этом сообщило в субботу агентство Xinhua со ссылкой на новейшие данные, представленные национальным центром по борьбе с болезнями (NCDC).

Всего за первую половину текущего года холера была выявлена в указанных регионах у 14 343 человек, говорится в заявлении центра. На возрастную группу от 5 до 14 лет приходится 27% от всех зарегистрированных случаев заболевания холерой.

Власти продолжают принимать активные действия для борьбы с этой болезнью. Нигерия насчитывает 36 штатов и столичный округ.

Холера - опасное заболевание, возбудителем которого является особая бактерия. Во многих странах Африки регулярно происходят вспышки холеры, что в первую очередь связано с отсутствием у значительной части населения континента постоянного доступа к обработанной надлежащим образом питьевой воде.

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