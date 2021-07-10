Президент ЮАР призвал жителей Квазулу-Наталь не использовать протесты в целях насилия

ПРЕТОРИЯ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса призвал жителей провинции Квазулу-Наталь воздержаться от действий, которые сеют хаос, нарушают закон и подрывают экономику региона. Об этом говорится в опубликованном на официальном портале правительства ЮАР заявлении в связи с беспорядками в Квазулу-Наталь, вызванными протестами против тюремного заключения бывшего президента страны Джейкоба Зумы.

"Причины, которые вывели людей на протест, не должны использоваться для оправдания насилия и вандализма, - подчеркнул Рамапоса. - Конституция защищает право на протест, но оно не может быть предлогом для нарушения закона, уничтожения собственности и угроз благополучию окружающим".

Президент подчеркнул, что "преступные элементы должны в полной мере ощутить на себе всю силу закона". "Я благодарю полицию ЮАР за ее усилия по подавлению беспорядков", - подчеркнул Рамапоса. Он поддержал призыв правительства провинции Квазулу-Наталь к населению соблюдать спокойствие и не допускать актов насилия.

С минувший пятницы сторонники заключенного 8 июля в тюрьму бывшего главы государства начали перекрывать в Квазулу-Наталь основные дороги. Они объявили о начале кампании "Свободу Зуме" с тем, чтобы добиться его скорейшего освобождения, и призвали население провинции присоединяться к их акциям протеста.

Как сообщила полиция ЮАР, в последние сутки на дорогах Квазулу-Наталь были сожжены 25 грузовиков, перекрытыми в субботу остаются многие автотрассы. В ряде мест мародерами были разграблены магазины. Правоохранительные службы задержали три десятка протестующих, которые подозреваются в нарушении закона.

Расположенная на юго-востоке ЮАР провинция Квазулу-Наталь является родиной Джейкоба Зумы. В начале 2000-х годов он занимал пост министра экономики регионального правительства. После отставки с поста президента ЮАР в 2018 году Зума постоянно жил в этой провинции.

Дело Зумы

Конституционный суд (КС) ЮАР 29 июня признал Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил его к 15 месяцам лишения свободы, удовлетворив иск специальной комиссии под председательством заместителя верховного судьи страны Раймонда Зондо. Тот обвинил Зуму в отказе предстать перед комиссией для дачи показаний и в неуважении к КС, обязавшему его сделать это. КС постановил, что до конца дня 4 июля Зума обязан прибыть в полицию и сдаться властям, в противном случае он будет арестован в течение последующих трех дней.

Незадолго до полуночи 7 июля Зума сдался властям, так как ему грозил неминуемый арест. С 8 июля Зума находится в тюрьме, где начал отбывать 15-месячное заключение за неуважение к суду. Бывший глава государства помещен в исправительное учреждение "Эсткур центр", которое находится в 175 км от поместья Зумы. Сейчас экс-президент проходит в заключении 14-дневный карантин по поводу коронавируса.

Бывший президент неоднократно игнорировал повестки комиссии Зондо о явке для дачи показаний. Зума мотивировал свои действия недоверием к председателю комиссии, которая была сформирована правительством ЮАР летом 2018 года среди прочего для расследования обвинений в причастности экс-президента к заговору олигархической семьи Гупта в целях "захвата государства". Комиссии удалось выявить факты коррупции в государственных ведомствах, поспособствовавших обогащению клана Гупта.

Адвокаты Зумы подали 2 июля в КС ходатайство с просьбой отменить постановление о признании его виновным в неуважении к суду и лишении свободы на 15 месяцев. В представленных документах они указали, что тюремное заключение негативным образом повлияет на здоровье 79-летнего политика. КС согласился рассмотреть ходатайство на своем заседании 12 июля.