На Кипре ужесточат правила перехода внутренней границы острова

НИКОСИЯ, 10 июля. /ТАСС/. Правила перехода внутренней границы Кипра, пролегающей между территориями проживания греческой и турецкой общин острова, будут ужесточены с предстоящего понедельника. Об этом в субботу заявило представительство ООН на Кипре от имени межобщинного Технического комитета по здравоохранению, который повысил уровень эпидемической угрозы с оранжевого до темно-красного.

В заявлении говорится, что с учетом создавшейся на острове неблагоприятной обстановки вокруг распространения коронавируса, принято решение "задействовать механизм экстренного реагирования и перейти на третий - темно-красный - уровень с понедельника, 12 июля, в 10 часов утра".

Для этого уровня предусмотрены следующие правила пересечения внутренней границы. Невакцинированные лица смогут проходить через пограничные КПП "при наличии отрицательного результата экспресс-теста или ПЦР-теста не старше 72 часов, включая не привитых вакцинами рабочих и лиц, имеющих проблемы со здоровьем". Завершившим не менее чем 14 дней назад полный курс вакцинации препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA), или же вакцинами "Спутник V", Sinovac или Sinopharm переход внутренней границы Кипра будет разрешен при наличии отрицательного результата экспресс-теста или ПЦР-теста не старше семи дней.

На таких же условиях, как для завершивших вакцинацию, границу смогут пересекать и невакцинированные старшеклассники, а также жители греко-кипрского приморского поселка Като-Пиргос, которым для короткого проезда в Никосию и другие населенные пункты центральной части острова требуется совершать транзит через территорию проживания турецкой общины.

До 10 часов утра 12 июля пересекать внутреннюю границу острова пока еще могут все лица, имеющие на руках сертификат об отрицательном результате диагностического теста на коронавирус, который был пройдет не ранее, чем в течение семи дней до его предъявления пограничникам. С предстоящего же понедельника эта норма будет оставаться в действии лишь для вакцинированных граждан, школьников и жителей Като-Пиргоса. Для тех, кто не прошел полного курса вакцинации, понадобятся тесты уже не старше трех дней.