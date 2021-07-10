Франция поприветствовала решение глав Минфинов G20 по международной налоговой реформе

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр приветствовал соглашение о проведении международной налоговой реформы, достигнутое в субботу на встрече министров финансов и руководителей центральных банков Группы двадцати (G20) в Венеции. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP)

"Встреча глав финансовых ведомств G20 стала решающей", - цитирует агентство письменное заявление Ле Мэра. Он призвал стороны "эффективно реализовать реформу к 2023 году", напомнив, что она предусматривает введение налога на доходы крупных корпораций в размере 15%.

Министры финансов стран Группы семи (G7) 5 июня на встрече в Великобритании достигли договоренности о необходимости введения во всем мире минимального налога на прибыль крупных корпораций на уровне не менее 15%. Вторым элементом этой договоренности является изменение территориального принципа налогообложения - налог с прибыли транснациональных корпораций должен взиматься в тех государствах, где они зарабатывают за счет предоставления своих товаров или услуг, а не только исходя из места их регистрации, как это происходит сейчас. В первую очередь, это решение направлено на мировых IT-гигантов, таких как Facebook, Google, Apple, Amazon. Соглашение призвано создать условия, при которых технологические компании не будут выводить прибыль в юрисдикции с более льготным налогообложением.