КИШИНЕВ, 10 июля. /ТАСС/. День тишины в Кишиневе перед досрочными парламентскими выборами в Молдавии проходит в спокойной обстановке, несмотря на сообщения о готовящихся провокациях. Правоохранителей или какого-либо усиления мер безопасности на улицах города корреспонденту ТАСС заметить не удалось. Найти плакаты с предвыборными лозунгами также непросто.

Большинство жителей Кишинева, с которыми удалось побеседовать корреспонденту ТАСС, настроены в отношении предстоящих выборов равнодушно или даже скептически и голосовать не собираются. По мнению некоторых из них, никакой исход выборов не приведет к положительным переменам в социально-экономическом положении республики и жизнях простых людей. Часть, впрочем, поддерживает Партию действия и солидарности (ПДС), которую ранее возглавляла действующий президент Молдавии Майя Санду. "PAS (Partidul Actiune si Solidaritate, Партия действия и солидарности - прим. ТАСС), конечно, надеемся <...> Мы хотим перемен <...> Мы хотим с Европой, с ЕС", - сказал один из собеседников корреспондента ТАСС.

На избирательном участке в общежитии Государственного педагогического университета имени Иона Крянгэ, где, как ожидается, проголосует лидер Партии социалистов, экс-президент Молдавии Игорь Додон, уже все готово к волеизъявлению. Этот участок считается небольшим: к нему прикреплено 1 760 избирателей. По мнению председателя избирательной комиссии Сергея Сырбу, скорее всего явка не превысит тысячу человек, поскольку многие находятся в летних отпусках либо на заработках за рубежом. Вплоть до 10 июля избиратели могут взять на своем участке открепительный талон, чтобы проголосовать в другом месте. На участке всего две кабинки, также предусмотрена возможность для голосования людей с ограниченными возможностями.

Нынешние выборы в Молдавии уже вторые, которые проходят в период пандемии, и у организаторов накопился неплохой опыт по обеспечению противоэпидемических мер. На входе у каждого человека будет измеряться температура. "Если температура будет выше 37, то его не пускают на участок", - рассказал Сырбу. Участок обеспечен масками и санитайзерами как для членов избирательной комиссии, так и для избирателей.

Как пояснил Сырбу, процедура голосования предусматривает регистрацию в компьютерной базе идентификационного номера, который указан в паспорте у каждого гражданина Молдавии. После этого проголосовать повторно невозможно. Из-за небольшого числа прикрепленных избирателей подсчет голосов председатель избирательной комиссии рассчитывает завершить за пару часов после закрытия участка в 21:00.

В воскресенье в Молдавии проходят досрочные выборы в парламент. Они были спровоцированы президентом страны Майей Санду, которая стремится сформировать проевропейское правительство и получить контроль над законодательным органом с помощью Партии действия и солидарности. Их главным оппонентом выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. В целом в выборах принимают участие еще двадцать поэтических партий. Первые предварительные итоги голосования Центральная избирательная комиссия планирует озвучить уже через пару часов после закрытия избирательных участков.