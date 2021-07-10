СМИ: аккаунт первой леди Гаити в Twitter могли взломать до появления аудиообращения

ГАВАНА, 10 июля. /ТАСС/. Страница Мартин Моиз, вдовы убитого президента Гаити Жовенеля Моиза, в Twitter, где появилось ее аудиообращение после госпитализации, могла быть взломана хакерами. Об этом в субботу сообщила газета The Haitian Times.
Ранее в аккаунте первой леди была размещена аудиозапись, на которой женщина, являющаяся, предположительно, Мартин Моиз, заявляет, что "наемники убили президента, а другие наемники хотят погубить его мечту и его видение страны". Журналисты отмечают, что не могут подтвердить принадлежность голоса на записи, и советуют дождаться официального видеообращения.
MESSAGE DE LA PREMIÈRE DAME MARTINE MOISE. pic.twitter.com/cFQW70xTFE— Martine Moïse (@martinejmoise) July 10, 2021
Мартин Моиз была ранена во время нападения на резиденцию президента Гаити, в ходе которого последний был убит. Позже ее направили на лечение в одну из больниц в Майами (США). По последним данным, она находится в стабильном состоянии.