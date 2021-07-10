СМИ: начальник охраны президента Гаити летал в Колумбию за 1,5 месяца до его убийства

ГАВАНА, 10 июля. /ТАСС/. Руководитель службы безопасности президента Гаити Жовенеля Моиза, убитого в среду, за полтора месяца до нападения летал в Колумбию. Об этом в субботу сообщила колумбийская газета Semana.

По данным издания, Димитри Эрар 22 мая направился в Боготу. Ранее он также несколько раз летал в Эквадор, каждый раз с пересадкой в колумбийской столице.

Руководство охраны Моиза вызвали в прокуратуру Гаити в связи с подозрением в бездействии во время нападения на президента. Никто из его охранников тогда не пострадал. Позже власти Гаити объявили, что в группу, совершившую атаку, входили как минимум 26 граждан Колумбии, часть из которых уже задержаны.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на среду. Правительство ввело военное положение в республике на 15 дней.