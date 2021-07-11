Полиция оценила обстановку на парламентских выборах в Молдавии

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Голосование на досрочных выборах в парламент Молдавии началось в спокойной обстановке, без серьезных нарушений. Об этом на брифинге в воскресенье проинформировал замглавы Генерального комиссариата полиции Марин Максиан.

"Голосование началось в спокойной обстановке, без серьезных нарушений. Полиция обеспечила охрану доставки избирательных бюллетеней на все участки в стране, никаких рисков, которые могут помешать процессу, не зарегистрировано", - сказал глава комиссариата.

По его словам, все 2 018 участков открылись в воскресенье без происшествий, за порядком на них наблюдают свыше 6 тыс. сотрудников полиции. Максиан сообщил, что в полицию поступило несколько сообщений о возможных нарушениях в ходе выборов, провокациях. "Все эти сигналы были задокументированы и проверены, но пока не подтвердились", - уточнил он.

Явка на начало голосования

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, через полтора часа после начала голосования, к 8:30 (совпадает с мск), явка превысила 5,07%.

На парламентских выборах 2019 года к этому времени к урнам пришли 5,6% избирателей. Голосование завершится в 21:00. Для признания выборов состоявшимися в них должны принять участие больше трети избирателей.

Партиям для прохождения в парламент необходимо преодолеть барьер в 5%, избирательным блокам - 7%, независимым кандидатам - 2%.

Роспуск парламента был спровоцирован президентом страны Майей Санду, которая стремится сформировать проевропейское правительство и получить контроль над законодательным органом с помощью Партии действия и солидарности. Их главным оппонентом выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. В целом в выборах принимают участие еще двадцать политических партий. Первые предварительные итоги голосования Центральная избирательная комиссия планирует озвучить уже через пару часов после закрытия избирательных участков.