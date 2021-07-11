Премьер технического правительства Болгарии призвал граждан к активному участию в выборах

СОФИЯ, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр технического правительства Болгарии Стефан Янев призвал соотечественников к активному участию в голосовании на досрочных парламентских выборах. Такое заявление глава правительства сделал в воскресенье, после того как принял участие в голосовании.

"Именно от всех нас зависит будущее страны, достойная старость для наших родителей и будущее новых поколений. Призываю к массовому голосованию, чтобы у нас была развивающаяся, достойная и процветающая Болгария", - сказал Янев.

Премьер выразил уверенность, что итоги голосования будут реально отражать предпочтения избирателей. "Выборы продолжаются, серьезных проблем, связанных с использованием специализированных машин для голосования, нет. Надеюсь, что в конце дня мы будем иметь результат, реально отражающий предпочтения избирателей. Надеюсь, что новый парламент сформирует правительство, от стабильного кабинета зависит будущее страны", - сказал премьер-министр.

Желание реформ

Лидер Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова заявила, что голосовала на досрочных выборах за необратимость перемен. "Голосовала за то, чтобы изменения продолжались, были гарантированными и необратимыми. Голосовала за правовое государство со стабильными органами власти, а не с теневым управлением. Голосовала за справедливые доходы и пенсии, за чистый воздух, землю и воду, за суверенную Болгарию. Болгарии предстоят важные решения, которые могут принять только работающий парламент и работающее правительство" , - заявила политик.

Сопредседатель партии "Демократическая Болгария" Христо Иванов надеется, что по итогам выборов удастся сформировать легитимное правительство. "Ожидаю, что выборы, которые проводятся сегодня, будут честными, и будет сформировано правительство, которое будет иметь желание, волю и возможности провести глубокую трансформацию, в которой нуждается страна", - сказал он.

Лидер "Движения за права и свободы" Мустафа Карадай также отдал свой голос за "рестарт государственности". "Последние 12 лет мы наблюдаем в Болгарии кризис государственности, кризис демократии, нарушение прав и свобод. Мы уже семь лет повторяем, что необходимо восстановить нормальную политику, демократию и государственность. Именно за рестарт государственности я и отдал свой голос", - подчеркнул Карадай.

Явка пока низкая

Голосование на досрочных парламентских выборах в Болгарии началось в 7 утра (время совпадает с московским). По данным социологического агентства "Маркет линкс", представленным в эфире телеканала BTV, за первые полтора часа голосования участие в выборах приняли около 1,6% избирателей, в два раза меньше чем на предыдущих выборах, прошедших 4 апреля. Участки для голосования закроются в 20:00, после чего будут опубликованы первые данные экзитполов. За 240 мест в 46-м Народном собрании (парламенте) страны борются представители 23 партий и коалиций.