В России открылись 17 участков для голосования на выборах в парламент Молдавии

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Все 17 участков на выборах в парламент Молдавии, открытые на территории в России, работают в штатном режиме. Об этом сообщил ТАСС посол Молдавии в РФ Владимир Головатюк.

"Все участки в России открылись, работают в штатном режиме. Организаторами голосования предприняты все меры, чтобы обеспечить санитарную безопасность избирателей в связи с пандемией", - сказал Головатюк.

На выборах в парламент ЦИК Молдавии увеличил с 139 до 150 число участков за границей, куда за годы независимости выехала треть трудоспособного населения страны - около 1 млн. В основном это было сделано в западных странах, где находится до 400 тыс. граждан Молдавии, большая часть которых традиционно поддерживает проевропейские партии. В России, где находится примерно столько же и где чаще голосуют за пророссийские партии, оно осталось прежним - 17. Кроме того, на зарубежных участках ЦИК увеличил число бюллетеней для голосования с 3 до 5 тыс., что было сделано по требованию проевропейских партий.

На президентских выборах 2020 года бюллетени досрочно закончились на некоторых участках в Великобритании, Германии, Италии и Франции. Небывалая активность молдавских мигрантов в этих странах обеспечила победу на президентских выборах Майи Санду, которая добилась роспуска парламента, в котором ее Партия действия и солидарности (ПДС) контролировала всего 15 из 101 мандата. Ее соратники не скрывают, что в новом парламенте они рассчитывают получить большинство. Их главным оппонентом выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном, который выступает за сближение с Россией.