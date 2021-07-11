Глава правительства Молдавии высказался за реформы и независимые суды

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. И.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Аурелиу Чокой после голосования на проходящих в стране досрочных выборах в парламент высказался за реформы и независимую судебную систему.

"Я голосовал за современную Молдавию, с судебной системой, независимой от финансовых групп, которая будет руководствоваться законом, будет гарантировать безопасность зарубежных инвестиций. Без этого, поверьте мне, нам будет сложно развиваться", - сказал Чокой журналистам на избирательном участке в воскресенье.

Роспуск парламента был спровоцирован президентом страны Майей Санду, которая стремится сформировать прозападное правительство и получить контроль над законодательным органом с помощью Партии действия и солидарности. Их главным оппонентом выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. В целом в выборах принимают участие еще 20 политических партий. Первые предварительные итоги голосования Центральная избирательная комиссия планирует озвучить уже через пару часов после закрытия избирательных участков.