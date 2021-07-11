В ЦИК Молдавии рассказали о ходе голосования на участках для жителей Приднестровья

ВАРНИЦА /Молдавия/, 11 июля. /ТАСС/. Голосование на парламентских выборах в Молдавии на избирательных участках для жителей непризнанного Приднестровья проходит в спокойной обстановке, передает корреспондент ТАСС.

К 8 утра у избирательного участка в селе Варница уже выстроилась очередь из десятков людей. По словам председателя избирательной комиссии Татьяны Друк, первые избиратели пришли еще до открытия участка в 6 утра. Она отметила, что голосование проходит в спокойной обстановке. "Пока никаких нарушений не зафиксировано", - указала Друк.

Ситуация на расположенном неподалеку от села КПП также спокойная. С молдавской стороны там собрались несколько десятков молдавских ветеранов приднестровского конфликта. Рядом с ними дежурят несколько полицейских.

Ветераны записывают номера проезжающих машин и автобусов, чтобы в случае необходимости зафиксировать организованный подвоз избирателей из Приднестровья. При этом ветераны настроены мирно и призывают не поддаваться на провокации.

Голосование жителей Приднестровья

В субботу служба информации и безопасности Молдавии сообщила, что располагает сведениями о подготовке к подкупу избирателей в ходе досрочных выборов в парламент республики 11 июля. Как заявили в ведомстве, "поступила информация о планах групп людей как с правового, так и с левого берега Днестра (Приднестровье) осуществлять транспортировку определенной категории избирателей, чтобы заинтересовать их в голосовании за определенного кандидата за вознаграждение".

Избиратели из Приднестровья обычно поддерживают политические силы, выступающие за укрепление отношений с Россией. На президентских выборах 2020 года на правом берегу Днестра для жителей непризнанной республики было открыто 42 участка. Тогда активисты прозападной Партии действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает главу государства Майю Санду, обвинили приднестровские власти в организованном подвозе избирателей и заблокировали доступ к определенным участкам. Этот инцидент тогда осудили международные наблюдатели.

В субботу Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии отклонила постановление нижестоящей судебной инстанции, в соответствии с которым Центральная избирательная комиссия была обязана сократить количество избирательных участков для жителей непризнанного Приднестровья с 41 до 12 к парламентским выборам 11 июля. Сократить количество участков требовала проевропейская партия "Платформа "Достоинство и правда".