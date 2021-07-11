Глава президентской партии Молдавии высказался за полную смену власти в стране

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Лидер молдавской президентской Партии действия и солидарности (ПДС) Игорь Гросу выступает за полную смену власти в стране. Об этом он заявил журналистам в воскресенье на избирательном участке в рамках проходящих в Молдавии досрочных выборов в парламент.

"Люди ждут перемен. Мы начали их в ноябре [имеется в виду победа Майи Санду на президентских выборах]. Давайте поставим точку сегодня. Люди устали от воров во власти", - призвал Гросу.

Роспуск парламента был спровоцирован Санду, которая стремится сформировать прозападное правительство и получить контроль над законодательным органом с помощью ПДС. Их главным оппонентом выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. В целом в выборах принимают участие еще 20 политических партий. Первые предварительные итоги голосования Центральная избирательная комиссия планирует озвучить уже через пару часов после закрытия избирательных участков.