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Глава президентской партии Молдавии высказался за полную смену власти в стране

По словам Игоря Гросу, люди устали от "воров во власти"

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Лидер молдавской президентской Партии действия и солидарности (ПДС) Игорь Гросу выступает за полную смену власти в стране. Об этом он заявил журналистам в воскресенье на избирательном участке в рамках проходящих в Молдавии досрочных выборов в парламент.

"Люди ждут перемен. Мы начали их в ноябре [имеется в виду победа Майи Санду на президентских выборах]. Давайте поставим точку сегодня. Люди устали от воров во власти", - призвал Гросу.

Роспуск парламента был спровоцирован Санду, которая стремится сформировать прозападное правительство и получить контроль над законодательным органом с помощью ПДС. Их главным оппонентом выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. В целом в выборах принимают участие еще 20 политических партий. Первые предварительные итоги голосования Центральная избирательная комиссия планирует озвучить уже через пару часов после закрытия избирательных участков.

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Молдавия
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