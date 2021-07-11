Санду проголосовала на парламентских выборах в Молдавии

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что получила сигналы о попытках фальсифицировать проходящие досрочные выборы в парламент.

"Я получила сигналы о действиях, которые компрометируют честный процесс выборов. И призываю всех, кто отвечает за их проведение, хорошо делать свою работу. В противном случае их ждут санкции", - сказала Санду.

Она также отметила, что "голосовала за честный парламент". "Я голосовала за избавление страны от воров, за честный парламент, который наведет в ней порядок, назначив честных и компетентных людей в правительство. Независимо от языка, на котором они разговаривают", - сказала Санду.

После избрания президентом Санду спровоцировала роспуск парламента, в котором поддерживающая ее проевропейская Партий действия и солидарности располагала всего 15 из 101 мандата. Ее лидеры не скрывают, что надеются на выборах получить контроль над законодательным органом и сформировать правительство. Их главным оппонентом выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. В целом в выборах принимают участие еще 20 политических партий. Первые предварительные итоги голосования Центральная избирательная комиссия планирует объявить уже через пару часов после закрытия избирательных участков.