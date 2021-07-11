Додон призвал голосовать за объединение Молдавии против конфронтации и внешнего влияния

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон призвал голосовать на досрочных выборах в парламент за объединение страны, против конфронтации и внешнего влияния. С таким заявлением он выступил в воскресенье на избирательном участке.

"От сегодняшнего голосования зависит, кто будет у власти буквально с завтрашнего дня. Будут это временщики, которые отдадут страну под вешнее управление, будут это провокаторы, которые дестабилизируют ситуацию на Днестре, в Гагаузии и на севере страны, или это будут настоящие патриоты, профессионалы, которые думают о будущем страны. Это зависит от каждого из вас", - обратился Додон к избирателям, призвав их к активному участию в голосовании.

Участие избирателей

Додон отметил активное участие избирателей в досрочных выборах в парламент Молдавии.

"Я вижу активное участие в голосовании по сравнению с президентскими выборами прошлого года. Его демонстрируют также наши граждане за границей, также активно голосуют и те, кто проживает на левом берегу Днестра [непризнанное Приднестровье]. Я считаю, что граждане Республики Молдова осознают важность сегодняшнего события", - отметил Додон.

Он выразил надежду, что выборы пройдут в спокойной обстановке. "Мы очень надеемся, что не произойдет тех провокаций, которые были в прошлом году на участках для жителей левого берега Днестра. У нас там достаточно наших и международных наблюдателей, которые следят, чтобы выборы проходили корректно", - заметил Додон.

Роспуск парламента был спровоцирован президентом страны Майей Санду, которая стремится сформировать прозападное правительство и получить контроль над законодательным органом с помощью Партии действия и солидарности. Их главным оппонентом выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. В целом в выборах принимают участие еще 20 политических партий. Первые предварительные итоги голосования Центральная избирательная комиссия планирует озвучить уже через пару часов после закрытия избирательных участков.