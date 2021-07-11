Полиция Молдавии пресекла несколько случаев организованной доставки избирателей на участки

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Полицией Молдавии пресечено несколько случаев организованной доставки избирателей на участки для жителей непризнанного Приднестровья в ходе проходящих в воскресенье досрочных выборов в парламент. Об этом на брифинге сообщил замглавы Генерального комиссариата полиции Марин Максиан.

"Три случая организованной перевозки избирателей: речь идет о населенных пунктах Дубоссары, Бендеры и Резина. По этим фактам продолжаются следственные мероприятия, в ходе которых необходимо подтвердить попытку повлиять на волеизъявление", - сказал Максиан.

Он также сообщил, что полиция проверила ряд сигналов о подкупе избирателей, но они не подтвердились. "В отношении информации, которая распространяется в социальных сетях и СМИ, что избирателям предлагают по 25 долларов за голос, отмечаем, что она не подтвердилась. В ходе беседы, которая была проведена полицией, граждане, которые первоначально сообщали о попытках подкупа, отказались представить какие-либо свидетельства или дать письменные показания", - пояснил Максиан.

Президент Молдавии Майя Санду заявила на избирательном участке, что получила сигналы о попытках фальсифицировать выборы, и пригрозила санкциями тем, кто отвечает за их проведение. После избрания президентом Санду спровоцировала роспуск парламента, в котором поддерживающая ее проевропейская Партий действия и солидарности располагала всего 15 из 101 мандата. Ее лидеры не скрывают, что надеются на выборах получить контроль над законодательным органом и сформировать правительство. Их главным оппонентом выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. По опросам, обе эти политические силы имеют гарантированные шансы попасть в парламент, в отличие от еще 20 внесенных в избирательный бюллетень политических формирований.