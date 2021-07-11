Президент Болгарии надеется, что досрочные выборы помогут сформировать новое правительство

СОФИЯ, 11 июля. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев в воскресенье принял участие в голосовании на досрочных выборах депутатов 46-го Народного собрания (парламента) страны в болгарской столице. Комментируя ход выборов, он выразил надежду, что партии, которые станут их победителями, конструктивно подойдут к вопросу формирования нового правительства страны.

"Надеюсь, что партии сделали правильные выводы из предыдущих выборов и подойдут гораздо более конструктивно и ответственно [к работе в парламенте], чтобы оправдать надежды избирателей", - отметил президент. Глава государства сказал, что "голосовал за Болгарию, в которой граждане будут жить достойно, а молодые люди будут уверенно смотреть в будущее, за государство, которое работает в интересах общества, а не скрытых кругов".

Радев призвал болгарских граждан активно участвовать в голосовании, подчеркнув, что именно от их голосов зависит формирование легитимного парламента и правительства страны.

Комментируя использование специализированных машин на выборах, глава государства отметил, что с их помощью голосование проходит "быстро, легко и удобно". У самого Радева вся процедура голосования заняла считанные секунды.

Журналисты спросили у президента о переговорах с Северной Македонией о ее вступлении в ЕС, которые в настоящее время блокируются Болгарией. "Политика Болгарии в отношении Северной Македонии не зависит от того, какое правительство и парламент будут управлять страной. Она зависит от открытого и конструктивного диалога между Софией и Скопье, этот диалог должен вестись в одной из двух столиц, а не в Брюсселе, Париже или Берлине. Мы должны сами разобраться в наших отношениях", - указал Радев.

Голосование на досрочных парламентских выборах в Болгарии началось в 07:00 (совпадает с мск). По данным социологического агентства Alpha Research, к 9:30 в выборах приняли участие около 6,9% избирателей, на 0,9% больше, чем было на выборах 4 апреля. Участки закроются в 20:00, после чего будут опубликованы первые данные экзитполов. За 240 мест в 46-м Народном собрании борются представители 23 партий и коалиций.