СМИ: американские силы переправили из Сирии в Ирак колонну грузовиков с зерном

ТАСС, 11 июля. Автоколонна американских сил вывезла в Ирак партию зерна, хранившегося на элеваторах сирийской провинции Хасеке. Об этом в воскресенье сообщило сирийское информационное агентство SANA.

По его данным, из Хасеке через пропускной пункт "Эль-Валид" американцы переправили на иракскую территорию 24 грузовика с пшеницей. В колонну также входили несколько бензовозов, в которых силы США транспортируют в Ирак нефть, добытую на месторождениях северо-восточной Сирии.

4 июля силы США вывезли из района Румейлан в провинции Хасеке на иракскую территорию 45 грузовиков с пшеницей и бензовозов с нефтью через тот же КПП "Эль-Валид". А днем ранее, как указывало САНА, американцы переправили в Ирак 37 цистерн с сирийской нефтью.

Большая часть территории сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС), которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре, еще пять - в соседней провинции Хасеке, которая считается житницей Сирии.

Сирийские власти рассматривают вооруженное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.