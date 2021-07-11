СМИ: семья Нетаньяху выехала из премьерской резиденции в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июля. /ТАСС/. Семья бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выехала в воскресенье из официальной премьерской резиденции на улице Бальфур в Иерусалиме после того, как занимала ее 12 лет. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

Радиостанция отмечает, что месяц на переезд был предоставлен семье Нетаньяху в рамках договоренности с лидером правой партии "Ямина" Нафтали Беннетом, который 13 июня принес присягу в качестве 13-го премьер-министра Израиля. Из резиденции в Иерусалиме семья бывшего главы кабмина переехала в собственный дом в городе Кейсария на побережье Средиземного моря, а сам экс-премьер намерен продолжать политическую деятельность уже в качестве лидера оппозиции из своей иерусалимской квартиры, указывает Kan.

Коалиция во главе с партиями "Ямина" и "Еш атид" Яира Лапида сформировала кабинет министров по итогам выборов 23 марта, после чего 13 июня Беннет сменил Нетаньяху на посту премьера, который тот бессменно занимал с 2009 года.