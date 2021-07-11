Кику заявил, что правительство Молдавии столкнется с финансовыми трудностями к концу лета

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Лидер Партии развития и объединения Молдавии, экс-премьер Ион Кику заявил, что будущее правительство республики столкнется с финансовыми затруднениями уже этим летом.

"Я голосовал за то, чтобы люди, которые работают в стране, могли получать зарплаты, пенсии, так как ресурсы заканчиваются. Денег [в бюджете] хватит до июля-августа, дальше необходимо много работать. Я голосовал за то, чтобы страной руководили люди, которые знают, как привлечь деньги, как управлять кризисной ситуацией", - сказал он на избирательном участке в воскресенье.

Досрочные выборы в парламент Молдавии были назначены после того, как в стране разразился политический кризис. Майя Санду, вступив в должность президента, добилась отставки правительства Кику, сформированного основными оппонентами ее партии - Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ), - и заблокировала назначение нового кабинета министров, чем спровоцировала роспуск парламента, в котором фракция Партии действия и солидарности (ПДС) насчитывала 15 из 101 депутата. После отставки в декабре 2020 года Кику учредил политическую партию.

Согласно опросам общественного мнения, фаворитами выборов выступают ПДС и Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. В целом в выборах принимают участие еще двадцать политических партий. Первые предварительные итоги голосования Центральная избирательная комиссия планирует озвучить уже через пару часов после закрытия избирательных участков.