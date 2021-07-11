Лидер блока Ренато Усатого голосовал на выборах в парламент Молдавии в Мюнхене

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Лидер блока Ренато Усатого голосовал на выборах парламента Молдавии на избирательном участке в Мюнхене.

"Я проголосовал вместе с соотечественниками в Мюнхене, которые, к сожалению, находятся далеко от своих семей и детей. Я проголосовал за полную перезагрузку нашей страны, за радикальные перемены, чтобы все они смогли вернуться домой", - сообщил Усатый на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что рад высокой явке граждан на проходящих выборах и пообещал прилететь домой во второй половине дня.

Также голосовали на зарубежных участках лидеры других молдавских партий - лидер "Альянса за объединение с Румынией", экс-мэр Кишинева Дорин Киртоакэ голосовал в Франкфурте, а глава партии "Строим Европу дома" (PACE) бывший замглавы полиции Кишинева Георгий Кавкалюк - в Италии, где живет его мать.

К этим выборам ЦИК Молдавии увеличила число избирательных участков за границей с 139 до 150 для почти миллиона соотечественников, покинувших страну в поисках работы. В основном это было сделано в западных странах, а в России, где работает почти половина из них, осталось 17 участков. Кроме того, на избирательных участках увеличили число бюллетеней для голосования с 3 до 5 тыс. Это было сделано по требованию проевропейских партий.

На президентских выборах 2020 года бюллетени досрочно закончились на некоторых участках в Великобритании, Германии, Италии и Франции. Небывалая активность молдавских мигрантов в этих странах обеспечила победу на президентских выборах Майи Санду, которая добилась роспуска парламента, в котором поддерживающая ее проевропейская Партий действия и солидарности располагала всего 15 из 101 мандата. Ее лидеры не скрывают, что надеются на выборах получить контроль над законодательным органом и сформировать правительство. Их главным оппонентом выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. По опросам, обе эти политические силы имеют гарантированные шансы попасть в парламент, в отличие от еще двадцати внесенных в избирательный бюллетень политических формирований.