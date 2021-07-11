ОПЗЖ заявила, что провластные депутаты пытаются помешать расследованию "дела вагнеровцев"

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Депутаты от президентской фракции "Слуга народа" и группы "За будущее" в Верховной раде Украины пытаются исключить парламентария от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Рената Кузьмина из состава временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию возможных действий представителей нынешней и прежней властей страны в ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности. С таким заявлением в воскресенье выступила ОПЗЖ на сайте партии.

"Председатель ВСК, представитель "Слуги народа" Марьяна Безуглая в течение почти двух месяцев неправовыми методами пыталась исключить из состава комиссии представителя ОПЗЖ Рената Кузьмина, которого Верховная рада избрала ее заместителем, даже написала донос на Кузьмина в СБУ и, демонстрируя свою панику от перспектив прозрачной и объективной работы комиссии, дошла до того, что сравнила фракцию "Слуга народа" и их сателлитов с бандеровцами, прячущимися от Рената Кузьмина в "схронах", - говорится в заявлении.

Оппозиция отмечает, что депутатская группа "За будущее" разместила на сайте заявление с требованием исключить Кузьмина из состава ВСК за то, что он был "членом команды (экс-президента Виктора) Януковича". ОПЗЖ считает, что подобные заявления нельзя воспринимать иначе как циничную манипуляцию, поскольку тогда членами команды Януковича являются и некоторые нынешние представители группы "За будущее" в Раде, которые работали на высоких должностях во времена бывшего президента.

"Демарш против представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Рената Кузьмина связан отнюдь не с исполнением им должностных обязанностей во времена президентства Януковича, а с его принципиальной позицией и стремлением обеспечить прозрачную и объективную работу временной следственной комиссии", - убеждена ОПЗЖ. Партия считает, что согласованные действия представителей двух фракций следует воспринимать как "очередную попытку действующей власти и ее сателлитов заблокировать работу ВСК по расследованию "дела вагнеровцев" и причастности к этому делу высокопоставленных чиновников офиса президента Украины".

"Участие Рената Кузьмина в работе ВСК это принципиальная и последовательная политическая позиция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", и мы будем отстаивать необходимость его участия в работе комиссии. Мы требуем уважения к решению Верховной рады, которая поддержала Рената Кузьмина, избрав его заместителем председателя ВСК", - отмечается в заявлении.

"Дело вагнеровцев"

В августе прошлого года украинские СМИ сообщали, что спецслужбы Украины год готовили операцию по задержанию группы якобы российских граждан из ЧВК "Вагнер", для чего выманили их в Белоруссию, но спецоперация провалилась, после того как силовики доложили о планах офису президента. Источники ряда СМИ утверждают, что команду прекратить операцию дал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В то же время начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов уверял, что СБУ вообще не причастна к событиям вокруг россиян.