На парламентских выборах в Болгарии проголосовали 11,85% избирателей

СОФИЯ, 11 июля. /ТАСС/. Почти 12% избирателей проголосовали в воскресенье на досрочных парламентских выборах в Болгарии к 11:00 по местному времени (совпадает с мск). Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК). "К 11 утра проголосовали 11,85% избирателей", - говорится в сообщении.

В следующий раз ЦИК объявит избирательную активность по состоянию на 16 часов.

По данным ЦИК, примерно на 60 участков в разных районах страны отмечались технические проблемы при использовании специализированных машин для голосования, в связи с этим принимались решения о переходе на голосование с использованием традиционных бумажных бюллетеней. Официальный представитель ЦИК Росица Матева, комментируя возникшие сложности, отметила, что для голосования в Болгарии используется более 10,5 тыс. машин, и процент вышедших из строя аппаратов ничтожно мал.

Голосование на досрочных выборах депутатов 46-го Народного собрания (парламента) страны началось в 07:00 и продлится до 20:00, после чего, как ожидается, будут объявлены первые данные экзитполов.

За 240 депутатских мест борются представители 22 партий и восьми коалиций.