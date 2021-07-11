Полиция ЮАР задержала 67 участников беспорядков

ПРЕТОРИЯ, 11 июля. /ТАСС/. Полиция Южно-Африканской Республики (ЮАР) объявила в воскресенье, что задержала в течение последних двух суток 67 человек, принимавших участие в беспорядках и грабежах магазинов, которые сопровождали акции протеста против тюремного заключения бывшего президента страны Джейкоба Зумы.

"Все полицейские службы в провинциях Квазулу-Наталь и Гаутенг находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы не допускать актов насилия и противоправного поведения", - говорится в опубликованном на официальном портале полиции ЮАР сообщении.

С пятницы сторонники заключенного 8 июля в тюрьму бывшего главы государства начали перекрывать в провинции Квазулу-Наталь основные дороги. Они объявили о начале кампании "Свободу Зуме", чтобы добиться его скорейшего освобождения, и призвали население провинции присоединяться к их акциям протеста. В ночь на субботу на дорогах региона были сожжены 25 грузовиков, в ряде мест мародеры разграбили магазины.

В воскресенье беспорядки перекинулись на столичную провинцию Гаутенг. В пригороде Йоханнесбурга Александре утром 11 июля были сожжены и разграблены несколько магазинов, отмечает местный телеканал INCA. Группа из 800 человек напала на полицейских, один страж порядка получил огнестрельное ранение, еще двое госпитализированы с травмами. Полиция и службы безопасности проводят аресты подозреваемых.

В ходе беспорядков в Александре также пострадал 40-летний мужчина, в воскресенье он умер в больнице. Ведется расследование обстоятельств его смерти.

Эпицентром противостояния продолжает оставаться провинция Квазулу-Наталь. Полиция смогла в воскресенье восстановить движение транспорта по крупнейшей автомагистрали в этой части ЮАР, которая в течение двух дней была заблокирована протестующими. При этом сотрудники служб охраны порядка разогнали толпу, численность которой достигала 300 человек, отмечается в заявлении полиции.

Обращение президента ЮАР

Президент ЮАР Сирил Рамапоса обратился 10 июля к жителям провинции Квазулу-Наталь и призвал их воздержаться от действий, которые сеют хаос, нарушают закон и подрывают экономику региона. Он указал, что "преступные элементы должны в полной мере ощутить на себе всю силу закона".

Правительство провинции также призвало в субботу к спокойствию и недопущению актов насилия. Глава местной администрации Сихле Зикалала заявил, что протесты должны оставаться мирными, и отметил, что власти готовы начать диалог с протестующими, чтобы исключить беспорядки.

Расположенная на юго-востоке ЮАР провинция Квазулу-Наталь является родиной Джейкоба Зумы. В начале 2000-х годов он занимал пост министра экономики регионального правительства. После отставки с поста президента ЮАР в 2018 году Зума постоянно жил в этой провинции.

Дело Зумы

Конституционный суд (КС) ЮАР 29 июня признал Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил его к 15 месяцам лишения свободы, удовлетворив иск специальной комиссии под председательством заместителя верховного судьи страны Раймонда Зондо. Тот обвинил Зуму в отказе предстать перед комиссией для дачи показаний и в неуважении к КС, обязавшему его сделать это.

Незадолго до полуночи 7 июля Зума сдался властям, так как ему грозил неминуемый арест. С 8 июля Зума находится в тюрьме, где начал отбывать 15-месячное заключение. Бывший глава государства помещен в исправительное учреждение "Эсткур центр", которое находится в 175 километрах от его поместья. Сейчас экс-президент проходит в заключении 14-дневный карантин.

Бывший президент неоднократно игнорировал повестки комиссии Зондо о явке для дачи показаний. Зума мотивировал свои действия недоверием к председателю комиссии, которая была сформирована правительством ЮАР летом 2018 года среди прочего для расследования обвинений в причастности экс-президента к заговору олигархической семьи Гупта в целях "захвата государства". Комиссии удалось выявить факты коррупции в государственных ведомствах, поспособствовавших обогащению клана Гупта.

Адвокаты Зумы подали 2 июля в КС ходатайство с просьбой отменить постановление о признании его виновным в неуважении к суду и лишении свободы. В представленных документах они указали, что тюремное заключение негативным образом повлияет на здоровье 79-летнего политика. КС согласился рассмотреть ходатайство на своем заседании 12 июля.