В Египте духовный наставник исламистов приговорен пожизненно по делу о событиях 2011 года

КАИР, 11 июля. /ТАСС/. Кассационный суд Египта подтвердил приговор духовному наставнику запрещенной в арабской республике исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (также запрещена в РФ) Мухаммеду Бадиа и еще 10 лидерам движения о пожизненном заключении (здесь это соответствует 25 годам тюрьмы) за организацию так называемого прорыва восточных границ во время революционных событий в начале 2011 года. Об этом сообщил в воскресенье местный информационный портал Al Watan.

Помимо этого, суд оправдал бывшего депутата от "Братьев-мусульман" Субхи Салеха и еще семь членов ассоциации по делу о событиях 2011 года, отменив приговор о лишении свободы на 15 лет. Вынесенные решения являются окончательными и не подлежат обжалованию.

14 июня Бадиа получил в общей сложности 175 лет тюремного заключения по 12 уголовным делам против него. Кроме того, 12 лидерам исламистов, включая троих представителей высшего руководства, отстраненных от власти в стране в 2013 году, был вынесен окончательный и уже не подлежащий обжалованию смертный приговор.

Что касается 78-летнего Бадиа, то в настоящее время он ожидает окончательного вердикта еще по нескольким уголовным делам, также связанным с атаками и нападениями на сотрудников силовых структур и провокацией насилия и беспорядков в стране. При этом в трех делах вынесенные ему в предварительном порядке смертные приговоры были отменены вышестоящей судебной инстанцией.

Дело о прорыве восточных границ

В начале 2011 года несколько сотен человек проникли по подземным тоннелям из сектора Газа на территорию Египта, чтобы поддержать беспорядки и "Братьев-мусульман". В результате были атакованы несколько тюрем, из которых были освобождены сторонники "Братьев-мусульман", а также движений "Хезболлах" и ХАМАС.

Против экс-президента арабской республики Мухаммеда Мурси (1951-2019) и других членов руководства исламистов были выдвинуты обвинения в побеге из заключения, нападении и убийстве полицейских, а также в провоцировании беспорядков и участии в несанкционированных акциях протеста в январе 2011 года, которые привели к отстранению от власти действовавшего в то время главы государства Хосни Мубарака (1928-2020).

В июне 2015 года по этому делу Мурси и пять руководителей "Братьев-мусульман" были приговорены к смертной казни. Однако затем Кассационный суд принял апелляцию осужденных и отправил дело на повторное рассмотрение.