Соцпартия Молдавии обвинила ПДС в препятствовании голосованию жителям Приднестровья

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) обвинила представителей проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС) в препятствовании голосованию на парламентских выборах граждан Молдавии из непризнанного Приднестровья. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье пресс-секретарь ПСРМ Кармена Стерпу, комментируя действия депутатов ПДС на границе с Приднестровьем.

"Депутаты от ПДС препятствуют голосованию граждан Молдавии с левого берега Днестра, в том числе путем запугивания избирателей. Это очевидно и является серьезным нарушением", - сказала Стерпу.

Ранее депутат ПДС разместил в Facebook видеозапись, где активисты партии опрашивают прибывающих с левого берега Днестра граждан, чтобы установить случаи подкупа избирателей, некоторых открыто обвиняют в сговоре. Согласно этим материалам, избиратели выражают возмущение.

Жители Приднестровья обычно поддерживают партии, выступающие за укрепление отношений с Россией. На президентских выборах 2020 года на правом берегу Днестра было открыто 42 участка для избирателей Молдавии, проживающих на левом берегу, который не контролируется Кишиневом. В прошлом году на участках для жителей Приднестровья произошли столкновения, спровоцированные прозападными политиками.

Роспуск парламента был спровоцирован президентом страны Майей Санду, которая стремится сформировать прозападное правительство и получить контроль над законодательным органом с помощью Партии действия и солидарности. Их главным оппонентом выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. В целом в выборах принимают участие еще 20 политических партий.

В воскресенье в Молдавии проходят досрочные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 07:00 (совпадает с мск) и закроются в 21:00. Первые предварительные итоги голосования Центральная избирательная комиссия планирует объявить уже через пару часов после закрытия избирательных участков. Явка на выборах уже превысила 33,3%, и они считаются состоявшимися.