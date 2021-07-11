Кабмин Израиля продлил до середины октября полномочия главы спецслужбы ШАБАК

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Израиля утвердило в ходе еженедельного заседания в воскресенье предложение премьер-министра Нафтали Беннета продлить срок полномочий главы Службы общей безопасности (ШАБАК) Надава Аргамана до 13 октября. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Правительство 11 июля 2021 года утвердило предложение Беннета о продлении срока полномочий главы ШАБАК Надава Аргамана на один месяц до 13 октября 2021 года", - говорится в заявлении.

Лидер партии "Ямина" Беннет 13 июня принес присягу в качестве 13-го премьер-министра Израиля. Уже 15 июня новый глава кабмина провел первые рабочие встречи с руководителями израильских спецслужб "Моссад" (внешняя разведка) и ШАБАК, а 8 июля Беннет впервые с момента вступления в должность посетил штаб Службы общей безопасности, где поблагодарил ее сотрудников за "серию секретных и открытых операций".