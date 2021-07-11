Наблюдатели от МПА СНГ пока не фиксируют нарушений на парламентских выборах в Молдавии

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Серьезных нарушений на текущих парламентских выборах в Молдавии на данный момент не отмечается, в том числе не наблюдается проблем с доступом на участки для приднестровцев. Об этом в воскресенье ТАСС заявил генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, глава миссии наблюдателей МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

"Нет, - сказал он, отвечая на вопрос. - У нас пока большое количество людей еще в разъездах по разным регионам. Но по крайней мере обсуждаемая ранее проблема с доступом людей из Приднестровья для голосования на избирательных участках, сейчас ее нет. Доступ есть, все, кому надо, могут пойти и проголосовать. Очередей тоже нет таких, чтобы были проблемы с голосованием. <…> Сейчас все спокойно, все комфортно".

Он также отметил, что миссия наблюдателей от МПА СНГ ожидает ответ от правоохранительных органов Молдавии "о наличии у них жалоб и заявлений". "Думаю, что чуть позже мы получим все ответы", - заключил Кобицкий. Он добавил, что для работы наблюдателей на выборах в Молдавии нет никаких препятствий, членам миссии оказывается полное содействие со стороны правоохранительных органов и ЦИК, у них также наладилось взаимопонимание с участковыми комиссиями.

По словам Кобицкого, парламентские выборы в Молдавии проходят в более спокойной обстановке, чем президентские в прошлом году.

"Значительно спокойнее, значительно комфортнее, как мне кажется, для людей", - сказал он, сравнивая обстановку в день голосования на нынешних выборах и президентских, прошедших осенью 2020 года.

"Я сам объездил более десятка избирательных участков в Кишиневе, в регионах <...>. Люди идут, люди активны. <...> У избирательных комиссий нет претензий к избирателям и наблюдателям, и у наблюдателей нет никаких претензий в отношении работы участковых избирательных комиссий. При этом к тем, кто голосует, тоже никаких претензий со стороны наблюдателей я не слышал", - отметил глава миссии.

Он также констатировал высокую активность молдавских избирателей, проживающих в странах Европы. По предварительным оценкам миссии, на зарубежных участках проголосовало уже порядка 150 тыс. граждан Молдавии, проинформировал Кобицкий.

На текущих выборах в составе делегации от МПА СНГ - 130 наблюдателей. В этом году география их присутствия расширена, члены миссии следят за ситуацией на 34 зарубежных участках.

В воскресенье в Молдавии проходят досрочные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 07:00 и закроются в 21:00. Явка на выборах уже превысила 33,3%, и они считаются состоявшимися. В них участвует президентская Партия действия и солидарности, главным оппонентом которой выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. Всего в выборах принимают участие еще двадцать политических партий. Первые предварительные итоги голосования ЦИК планирует озвучить уже через пару часов после закрытия избирательных участков.