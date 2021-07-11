Полиция завершила демонтаж заграждений вокруг Конгресса США

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Металлические заграждения, установленные по периметру Конгресса США после беспорядков 6 января, окончательно демонтировали. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении полиции Капитолия США.

"Полиция Капитолия США убрала заграждения вокруг Капитолия США", - подчеркивается в документе.

Отмечается, что решение убрать заграждения было принято на основе оценки "текущего уровня угрозы". "Мы готовы оперативно усилить меры безопасности, если возникнет такая необходимость", - заявила исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия Йогананда Питтман.

6 января сторонники предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов выборов главы государства. Эти выборы состоялись в ноябре 2020 года, победу на них одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.