Дуда пообещал оказать Литве помощь в борьбе с нелегальной миграцией

ВАРШАВА, 11 июля. /ТАСС/. Польша в координации с агентством ЕС по контролю границ Frontex окажет Литве необходимую помощь для борьбы с нарастающей проблемой нелегальной миграции со стороны Белоруссии. Об этом заявил в воскресенье президент республики Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с литовским лидером Гитанасом Науседой.

"Конечно, мы сделаем все, чтобы предоставить необходимую Литве помощь. Это для нас не какая-то чрезвычайная ситуация", - сказал Дуда, напомнив, что польские пограничники уже оказывали такую помощь в разных странах.

По словам польского лидера, власти страны проводят консультации о помощи Литве как внутри страны, так и с агентством Frontex. "Мы хотим, чтобы эта деятельность координировалась", - подчеркнул Дуда. "Рассчитываю, что в течение ближайших дней или часов мы сможем эту помощь оказать", - отметил он. "Если помощь нужна нашим литовским соседям, мы сделаем все, чтобы ее оказать", - заключил президент Польши.

Ранее в ходе визита в Польшу Науседа призвал Варшаву включиться в решение проблемы пресечения потока нелегальных мигрантов из стран Азии, проникающих в Литву из соседней Белоруссии, с которой также начинает сталкиваться и Польша. Литовский лидер обратился к польскому коллеге с просьбой проанализировать свои возможности и оказать посильную помощь.

С начала года в Литве задержаны 1 634 нелегальных мигранта (в основном из стран Азии), попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Кабмин 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.