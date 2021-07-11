Сотрудники белорусской газеты "Наша нива" остаются в СИЗО после 72 часов ареста

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Редакция белорусского издания "Наша нива" сообщает в воскресенье, что сотрудники газеты, задержанные 8 июля, не вышли из СИЗО по истечении 72 часов.

"Прошло 72 часа с момента задержания Егора Мартиновича, Андрея Дынько, Андрея Скурко и Ольги Ракович, однако на свободу сотрудники "Нашей Нивы" не вышли. Ни адвокатам, ни родным следователи ничего не сообщили", - говорится в сообщении редакции в Telegram-канале издания.

8 июля редакция сообщала об обысках и задержании главного редактора Егора Мартиновича и нескольких сотрудников. В управлении Следственного комитета Белоруссии по Минску задержание Мартиновича подтвердили, пояснив, что изучается информация о причастности его и еще троих граждан к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Официального комментария МВД по поводу этих событий пока не поступало. При этом КГБ Белоруссии вечером в 8 июля сообщил, что проводит в республике широкомасштабную операцию "по зачистке от радикально настроенных лиц", причастных к деятельности радикальных Telegram-каналов и чатов.