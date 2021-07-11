ЦИК Молдавии сообщил об отсутствии серьезных нарушений на выборах на зарубежных участках

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Досрочные выборы в парламент Молдавии на территории республики и на зарубежных участках проходят без серьезных нарушений. Об этом сообщил в ходе брифинга в воскресенье председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Дорин Чимил.

"Выборы проходят в нормальном режиме, без серьезных нарушений как на территории Молдавии, так и на участках за границей", - сказал председатель ЦИК. По его словам, на 19:00 (совпадает с мск) за рубежом были открыты все участки для голосования. К этому времени явка на этих участках составила около 176 тыс. человек, больше всего голосующих было в Париже, Лондоне, Болонье и Берлине. На 41 избирательном участке, открытом для жителей непризнанного Приднестровья, проголосовали около 30 тыс. избирателей. Председатель ЦИК напомнил, что на территории Молдавии участки закрываются в 21:00, после чего члены избирательных комиссий приступят к подсчету голосов.

В воскресенье в Молдавии проходят досрочные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 07:00. По данным на 18:00 явка на выборах составила 40%, что превышает необходимый порог, и выборы могут считаться состоявшимися. В них участвует президентская Партия действия и солидарности, главным оппонентом которой выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. Всего в выборах принимают участие еще двадцать политических партий. Первые предварительные итоги голосования ЦИК планирует озвучить уже через пару часов после закрытия избирательных участков.