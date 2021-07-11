В Пентагоне обеспокоены успехами талибов в Афганистане

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Ухудшение ситуации в Афганистане, рост насилия и наступление движения "Талибан" (запрещено в РФ) вызывают обеспокоенность. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.

"Мы, конечно, смотрим с глубокой обеспокоенностью, как ухудшается ситуация в Афганистане, за насилием, которое находится на очень высоком уровне, а также за наступлением "Талибана" в настоящее время, - сказал он, комментируя данные о захвате талибами новых районов страны. - Мы знаем об этом, мы внимательно за этим следим и работаем с афганскими партнерами, чтобы они использовали те возможности, которые, как нам известно, у них есть. Если они хотят защитить свою страну, то для этого как раз пришло время".

Ситуация в области безопасности в Афганистане значительно ухудшилась в апреле нынешнего года, после заявления президента США Джо Байдена о завершении операции американских ВС в республике. По состоянию на 6 июля США более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск. Теми же темпами свои контингенты из этой страны выводят другие государства НАТО и их партнеры. На фоне этого движение "Талибан" наращивает темпы наступления по ряду направлений. На данный момент несколько десятков районов Афганистана находятся под контролем талибов, захвативших также, согласно данным местных СМИ, ряд ключевых погранпереходов на границах с Таджикистаном, Ираном и Пакистаном. Кабул планирует массированное контрнаступление на сторонников движения.