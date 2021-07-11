Экзитпол: партия ГЕРБ побеждает на досрочных парламентских выборах в Болгарии

СОФИЯ, 11 июля. /ТАСС/. Политическая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил побеждает на досрочных парламентских выборах в Болгарии. По данным экзитполов, представленных в эфире телеканала Би-ти-ви, за ГЕРБ проголосовало около 23% избирателей. Второе место занимает партия "Есть такой народ" - 22%. На третьей позиции болгарские социалисты, за которых проголосовало около 14,5% избирателей.

В новом 46-м Народном собрании (парламенте) Болгарии также будут работать представители партии "Демократическая Болгария", "Движения за права и свободы" и гражданской платформы "Встань. Мафия вон".