В Болгарии завершилось голосование на досрочных парламентских выборах

СОФИЯ, 11 июля. /ТАСС/. Голосование на досрочных парламентских выборах завершилось в воскресенье в Болгарии. В 20:00 по местному времени (совпадает с московским) в стране закрылись около 13 тыс. избирательных участков, а избиркомы приступили к подсчету голосов.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), активность избирателей к 16:00 достигла 27,20%, в голосовании приняли участие около 1,8 млн человек, что существенно меньше, чем было на выборах 4 апреля.

Серьезных нарушений на выборах не зарегистрировано, однако ЦИК приняла решение оштрафовать несколько интернет-изданий, которые на своих страницах в течение дня в нарушение закона публиковали данные экзитполов.

За 240 депутатских мест в Народном собрании (парламенте) Болгарии борются представители 23 партий и коалиций.