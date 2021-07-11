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Литва добивается ужесточения санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса

С начала года в стране задержали 1 634 нелегальных мигранта в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Вильнюс будет настаивать на встрече глав МИД стран - членов Евросоюза (ЕС) в Брюсселе в понедельник на расширении санкций против Минска в связи с миграционным кризисом, якобы спровоцированным белорусскими властями. Об этом в воскресенье информировало агентство BNS со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД балтийской республики.

"Предложение о расширении санкций министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в воскресенье вечером представит коллегам из стран Северной Европы и стран Балтии", - говорится в сообщении. "Уверен, что коллеги из Северных стран и стран Балтии поддержат позицию, что режим, использующий мигрантов как средство для гибридных атак, должен получить болезненный и единый ответ ЕС. Надеемся на поддержку в вопросе расширения санкций", - добавил Ландсбергис.

С начала года в Литве задержаны 1 634 нелегальных мигранта (в основном из стран Азии), попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Кабмин балтийского государства 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

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