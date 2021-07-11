В Молдавии завершилось голосование на досрочных выборах в парламент

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Досрочные парламентские выборы в Молдавии, которые были инициированы президентом Майей Санду, завершились в воскресенье. Избирательные участки на территории республики закрылись в 21:00 мск.

Как уточнил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии Дорин Чимил, на некоторых участках голосование может быть продлено по усмотрению председателей избирательных комиссий.

По предварительным данным ЦИК, к этому времени явка на территории Молдавии составила около 50%, а на парламентских выборах 2019 года - 49,22%. На президентских выборах 2020 года в первом туре к урнам пришли 42,7%, а во втором - 52,7%.

Через 24 часа после подведения итогов выборов ЦИК отправит результаты на утверждение в конституционный суд, который должен подтвердить их в течение пяти дней.

Ранее глава ЦИК Молдавии заявил, что парламентские выборы на территории республики и на зарубежных участках проходят без серьезных нарушений. Генсек Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, глава миссии наблюдателей Дмитрий Кобицкий отметил, что нынешние выборы проходят в более спокойной обстановке, чем президентские в прошлом году.

В выборах участвуют президентская Партия действия и солидарности, главным оппонентом которой выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном, а также еще двадцать политических партий. Первые предварительные итоги голосования ЦИК планирует озвучить уже через пару часов после закрытия избирательных участков.