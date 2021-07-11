Додон: коммунисты и социалисты добились хороших результатов на выборах в Молдавии

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова, бывший президент страны Игорь Додон заявил, что блок, состоящий из его соратников и коммунистов, добился хороших результатов на прошедших в воскресенье парламентских выборах.

"Судя по предварительным данным, блок коммунистов и социалистов получил хороший результат на прошедших выборах. Я хочу поблагодарить избирателей за высокую явку, несмотря на жесткую кампанию, связанную с взаимными обвинениями, а также коллег по блоку из Партии коммунистов [Республики Молдова]. Хочу заверить, что социалисты и коммунисты продолжат вместе работать в будущем парламенте. Также хочу поблагодарить команду социалистов на выборах, которая обеспечила хороший результат", - сказал политик.